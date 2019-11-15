15 ноября, пятница
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Алексей Текслер предложил кандидатуру главы движения «Искорка» на пост детского омбудсмена

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал утвердить кандидатуру руководителя общественного движения «Искорка» Евгению Майорову на пост уполномоченного по правам ребенка. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

Господин Текслер рассказал, что «долго размышлял» над кандидатурой детского омбудсмена. «Остановил свой выбор на Евгении Майоровой. Она возглавляет совет движения помощи онкобольным детям “Искорка”. Большой опыт работы в трудной и ответственной сфере, благодарные отзывы подопечных и их родителей»,- отметил губернатор. По словам Алексея Текслера, задач перед уполномоченным будет много, и их «диктует жизнь».

Евгении Майоровой 37 лет, она возглавляет «Искорку» с 2011 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Анонсы

Помогаем помогать

Профиль пользователя