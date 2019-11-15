Алексей Текслер предложил кандидатуру главы движения «Искорка» на пост детского омбудсмена

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал утвердить кандидатуру руководителя общественного движения «Искорка» Евгению Майорову на пост уполномоченного по правам ребенка. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

Господин Текслер рассказал, что «долго размышлял» над кандидатурой детского омбудсмена. «Остановил свой выбор на Евгении Майоровой. Она возглавляет совет движения помощи онкобольным детям “Искорка”. Большой опыт работы в трудной и ответственной сфере, благодарные отзывы подопечных и их родителей»,- отметил губернатор. По словам Алексея Текслера, задач перед уполномоченным будет много, и их «диктует жизнь».

Евгении Майоровой 37 лет, она возглавляет «Искорку» с 2011 года.