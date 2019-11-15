В Краснодаре за убийство 15-летней жителя Бурятии осудили к пожизненному лишению свободы

Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы 34-летнего жителя Бурятии. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), попытке изнасилования несовершеннолетней (ч. 3, ст. 30 ч. 3 ст. 131 УК РФ), а также в грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ), краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ), разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ) и групповой попытке завладения автомобилем (ст. 30, ч. 2 ст. 166 УК РФ).

Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, в суде было доказано, что в июле 2016 года житель приметил на остановочной площадке Магри в Лазаревском районе Сочи разговаривающую по телефону 15-летнюю девушку. Мужчина напал на несовершеннолетнюю и увел ее подальше от остановки к железнодорожным путям. Девушка оказала сопротивление и выбросила телефон, после чего убийца нанес ей множественные удары камнем по голове, начал душить, а после снял с нее одежду и хотел изнасиловать. Свой преступный умысел до конца преступник довести не смог, поскольку девушка была уже мертва.

Расследование по делу, совершенному в условиях неочевидности, осуществляли следователи Южного СУТ СК РФ, регионального УФСБ и полиции. Виновный был установлен и задержан. В ходе следствия было установлено, что ранее он совершил ряд тяжких преступлений на территории Бурятии. В частности, в 2016 году осужденный с друзьями напали на 33-летнего мужчину, чтобы похитить у него имущество на 28 тыс. руб., завладеть автомобилем стоимостью 160 тыс. руб., а также украсть велосипед стоимостью 12 тыс. руб. Уголовные дела были соединены в одно производство с уголовным делом по вышеуказанным преступлениям.

Дмитрий Михеенко