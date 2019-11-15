Руководитель следственного отдела в Омске арестован за взятку 250 тысяч рублей

В Омск возбуждено уголовное дело о взятке в отношении руководителя одного из территориальных следственных отделов управления СКР по Омской области. По данным «Коммерческих вестей», речь идет о начальнике отдела по Кировскому административному округу Омска, подполковнике юстиции Романе Оляницком. За что сотрудник СКР получил взятку, не сообщается. В деле фигурирует сумма 250 тыс. руб.

Как сообщила официальный представитель омского управления следственного ведомства Лариса Болдинова, в настоящее время подозреваемый уволен из правоохранительных органов, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Посредник в передаче взятки суд поместил под домашний арест.

Илья Николаев