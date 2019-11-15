Глава Удмуртии предложил возобновить господдержку производителям высокотехнологичной продукции

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил возобновить господдержку производителей высокотехнологичной продукции в виде субсидий. Они будут компенсировать часть затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестпроектов и на разработку новых компонентов. С таким предложением господин Бречалов выступил на международном экспортном форуме «Сделано в России», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Мы стоим перед угрозой того, что с 2020 года «АвтоВАЗ» полностью уйдет с рынка ЕС, а это порядка 5000 автомобилей в год или €50 млн в год, в связи с введением новых требований по выбросам CO-2. Мы понимаем, и бизнес понимает, что только при софинансировании государства предприятие может вложить деньги в разработку новых двигателей. Поэтому у нас есть предложение: возобновить меры государственной поддержки производителей высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов и на разработку новых компонентов»,— заявил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии также призвал переходить к точечной работе в продвижении продукции на экспорт. «Я являюсь таким же продавцом, как и вся команда экономического блока правительства Удмуртии. Для меня было удивительным, что детская мебель из Удмуртии занимает 3% рынка в Германии. Мы боремся за рынки сбыта в ЕС. Я передам дорожные карты Российскому экспортному центру. Считаю, что при том объёме поддержки нам надо переходить к точечной работе. Есть за что бороться, поэтому присоединяйтесь»,— добавил господин Бречалов.