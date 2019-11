Баскетбольный «Зенит» проиграл турецкому «Эфесу» в Евролиге

Петербургский БК «Зенит» в очередном матче баскетбольной Евролиги в гостях проиграл турецкому «Анадолу Эфес». Игра, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счетом 90:88 (21:14, 21:16, 27:20, 21:38).

WHAT A GAME! We came back from -25, but unfortunately lost to Efes in the final seconds - 88:90.



Anyway, it's a fight you wouldn't want to forget! pic.twitter.com/wPpqobErxS