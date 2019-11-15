В Пензенской области раскрываемость убийств составила 94,3%

В Пензенской области за 10 месяцев этого года следственные органы возбудили 1070 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Из них 40 дел составляют убийства и покушения на убийство. Для сравнения, в январе-октябре 2018 года было возбуждено 37 дел этой категории.

По фактам умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено 19 дел (в 2018 году - 39), 11 – по изнасилованиям и покушениям на изнасилования (2018 - 21).

Раскрываемость убийств составила 94,3% (в 2018 году - 100%), умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, – 100%, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, изнасилований – 100% (2018 - 94,1%).

Возмещенный ущерб, причиненный в результате совершения преступлений, превысил 219 млн руб., принятыми в ходе следствия мерами возмещено более 116 млн руб., наложен арест на имущество на сумму более 75 млн руб.

Иван Сергеев