Боец ММА получил четыре года колонии за драку с прохожим

Калининский райсуд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении бойца смешанного стиля (ММА) 21-летнего Марка Белых и его знакомой 18-летней Екатерины Курлаевой.

Как рассказали в региональной прокуратуре, события, которые изложены в деле, произошли 3 января 2019 года. На улице Славянская в Калининском районе нетрезвые молодые люди избили припозднившегося прохожего. Боец ММА, говорится в деле, повалил его на землю, сел на него сверху и нанес пять ударов в голову. Примерно через час тот же прохожий им вновь встретился на пути. На этот раз молодые люди били мужчину уже вдвоем. Врачи диагностировали у потерпевшего переломы пальцев, синяки и ссадины.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Суд приговорил бойца ММА Марка Белых к четырем годам колонии строгого режима, его подруга Екатерина Курлаева получила вдвое меньший срок.

Илья Николаев