«Аэрофлот» прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале Толмачево

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что прекращает обслуживание пассажиров в бизнес-зале новосибирского аэропорта Толмачево. В компании это решение, принятое по итогам переговоров с холдингом «Новапорт» (владеет аэропортом) назвали вынужденным. «Стороны не смогли достичь договоренности, которая бы позволила согласовать условия доступа в зал ожидания повышенной комфортности в аэропорту Новосибирска»,— сообщает авиакомпания.

По данным «Аэрофлота», стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-зале «в несколько раз выше стоимости аналогичных услуг в других крупных аэропортах страны». «В то же время предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых пассажирам услуг, что подтверждается проведенными опросами»,— говорится в сообщении перевозчика.

В настоящий момент ограничения авиакомпании на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока (до 1 декабря 2019), Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных вод, Мурманска, Новокузнецка, Перми, Ставрополя, Томска и Тюмени.

Оксана Павлова