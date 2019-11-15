Уралхиммаш увеличил чистый убыток в пять раз

ПАО «Уралхиммаш» по итогам девяти месяцев 2019 года получил чистый убыток в размере 319,7 млн руб. В 2019 году чистый убыток был на уровне почти 66 млн руб.

В отчете компании сказано, что выручка в январе-сентябре этого года составила почти 3,3 млрд руб. против 2,7 млрд за аналогичный период прошлого года (рост почти на 20%), себестоимость выросла до 2,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 305,8 млн руб., сократившись почти в два раза к январю-сентябрю прошлого года.

Кредиторская задолженность компании снизилась с 3,7 млрд руб. на 31 декабря 2018 года до 3,3 млрд руб. на 30 сентября 2019 года, дебиторская выросла с 2,7 млрд руб. до 2,9 млрд руб.