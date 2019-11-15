ВСМПО-Ависма получила чистую прибыль по РСБУ 16 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» по РСБУ за девять месяцев 2019 года выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,86 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 7,9% — до 64,98 млрд руб. Себестоимость возросла на 27,7% — до 41,75 млрд руб., в результате валовая прибыль сократилась на 15,7%, до 23,23 млрд руб.

«В основном на увеличение чистой прибыли повлияли курсовые разницы от переоценки валютных статей баланса в размере 4,091 млрд руб., вызванные снижением курса доллара на отчетную дату на 7% по сравнению с началом года», — пояснили «Интерфакс-Урал» в компании.

Между тем, прочие доходы «ВСМПО-Ависмы» увеличились до 7,2 млрд руб. с 3,44 млрд руб. в январе-сентябре прошлого года, в то время как прочие расходы сократились до 3,89 млрд руб. с 9,8 млрд руб.