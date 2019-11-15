Саратовские станции «скорой помощи» получат 18 новый автомобилей

Саратов получит 18 новых автомобилей «скорой помощи». Об этом в Instagram сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, это будут машины марки «ГАЗель», класса Б. Необходимость поставки вызвана высоким износом автопарка саратовской «скорой» - по словам господина Володина, более 70% машин выработали свой ресурс. Заводская станция «скорой помощи» получит восемь автомобилей, Ленинская – шесть, Кировская – четыре. «Это не закроет всю потребность», - уточнил спикер и добавил, что, если область не сможет решить вопрос в начале следующего года, он готов ей в этом снова помочь.

Марина Ковалева