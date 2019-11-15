«Ингосстрах» приобрел красноярскую компанию «Медика-восток»

«Ингосстрах» сообщил о приобретении красноярской медицинской страховой компании ООО «Медика-восток». Сделка позволит «Ингосстраху» увеличить количество клиентов, обслуживаемых по ОМС, с 6,5 млн человек до 7,4 млн человек, говорится в сообщении «Ингосстраха».

«Мы последовательно расширяем свое присутствие в регионах благодаря деятельности дочерней компании "Ингосстрах-М". В связи с этим решение о приобретении одного из крупнейших игроков на высокоперспективном рынке Красноярского края является логическим продолжением нашей работы»,— говорит гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков.

«Медика-восток» осуществляет деятельность в Красноярском крае с 1993 года. В структуре компании 59 офисов, 24 из них — в Красноярске. По данным «СПАРК-Интерфакс», ранее 63% компании владела ее гендиректор Галина Фролова.

Оксана Павлова