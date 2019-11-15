Во Франции 200 тысяч домов остались без света из-за снега

Из-за сильных снегопадов на юго-востоке Франции 200 тыс. домов остались без электричества, сообщает электросетевая компания Enedis. Один человек погиб от удара дерева, рухнувшего под тяжестью снега, передает BFMTV.

По данным телеканала, из-за сильного снега также нарушено железнодорожное сообщение, затруднено движение на нескольких дорогах. Накануне, 14 ноября, в семи департаментах страны был объявлен оранжевый уровень угрозы из-за снегопадов и гололеда, пишет «РИА Новости».

На ликвидацию последствий непогоды направят до 1,5 тыс. человек. Местным жителям советуют пользоваться личным транспортном только в случае крайней необходимости.