Во Франции 200 тысяч домов остались без света из-за снега

Из-за сильных снегопадов на юго-востоке Франции 200 тыс. домов остались без электричества, сообщает электросетевая компания Enedis. Один человек погиб от удара дерева, рухнувшего под тяжестью снега, передает BFMTV.
По данным телеканала, из-за сильного снега также нарушено железнодорожное сообщение, затруднено движение на нескольких дорогах. Накануне, 14 ноября, в семи департаментах страны был объявлен оранжевый уровень угрозы из-за снегопадов и гололеда, пишет «РИА Новости».
На ликвидацию последствий непогоды направят до 1,5 тыс. человек. Местным жителям советуют пользоваться личным транспортном только в случае крайней необходимости.
https://twitter.com/BFMTV/status/1195104215498182656
просмотров: 128214
просмотров: 116619
просмотров: 55018
просмотров: 54630
просмотров: 48882