Найти и отказаться

Обезопасить наследников может отказ от наследства, указывают юристы, но родственники могут упустить такую возможность, если иск о «субсидиарке» предъявляется уже после смерти КДЛ. Для кредиторов же проблемой может стать поиск наследников — из-за отсутствия достаточной информации в публичном доступе. Проще будет банкам, которые часто собирают кредитное досье на должника и связанных с ним лиц, добавляют эксперты.

Екатерина Волкова