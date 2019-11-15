15 ноября, пятница
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Найти и отказаться

от

Обезопасить наследников может отказ от наследства, указывают юристы, но родственники могут упустить такую возможность, если иск о «субсидиарке» предъявляется уже после смерти КДЛ. Для кредиторов же проблемой может стать поиск наследников — из-за отсутствия достаточной информации в публичном доступе. Проще будет банкам, которые часто собирают кредитное досье на должника и связанных с ним лиц, добавляют эксперты.

Екатерина Волкова


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя