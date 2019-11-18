На грани изживания

№ 37 Младший медицинский персонал переквалифицировали в уборщиц. К чему это приведет?

Под давлением

Моей жене, медсестре высшей категории, работающей в хирургии, администрация больницы пыталась навязать мытье полов! Другим сестрам в отделении тоже. Отказались, несмотря на угрозы. Пока отстали.

Виктор Пильщиков

Безразличие без границ

Нужно тех, кто платит и назначает уборщицам такие маленькие зарплаты, заставить хотя бы месяц поработать на этих должностях. Глядишь, и отношение изменится. Все-таки такое безразличие тех, кто назначает такие зарплаты, поражает.

Марина Мираж

На выход

Я проработала санитаркой 28 лет. Когда пришел такой приказ, мы с другими отказались его подписывать — и нас быстренько сократили.

Светлана Мизева

Жалко и обидно

Я была санитаркой в родовой. Сейчас уборщица. Мое дело — в родовую заходить после родов, помыть — и все. А на деле получается, что я должна работать с кровью, набирать кровь в пробирки, в общем работа с отходами группы «Б», также присутствовать на операции, тоже иметь дело с кровью. Работать в роддоме мне нравится, но все льготы убрали, зарплату урезали. Жалко, что так с нами поступает наше государство! Обидно…

Татьяна Ефремова

Как прожить

Хватит ныть и жаловаться! Если сидят там, значит, все устраивает. Кого не устраивает — уходят, не глядя. Надо было учиться в свое время и не работать сейчас санитарками/уборщицами. Все из-за лени и тупости в молодости. Бегите оттуда! Лучше на огороде работать и скотину держать — и то прожить можно.

Ирина Шишкина

Путь оптимизации

В Перми у нас все отдают в частные руки. Даже морг и пищеблок в больнице вывели за штат. Зарплату, соответственно, не добавляют. Да еще и жалуются люди, что деньги вовремя не платят.

Ирина Николаевна

Дивный мир

В статье описаны обязанности младшего медперсонала... Я просто удивилась тому, что там и руки помыть лежачим, раз в три дня помыть их, выносить судно и т.д. Сколько лежала в стационарах и после операций, и лежачей, никогда такой заботы не видела и не предполагала, что такое возможно. У лежачего больного сразу спрашивают, ухаживают ли за ним родные, если нет, то все за отдельную плату. Санитарки только мыли полы и вытирали пыль. Сейчас их назвали уборщиками. Что же тут странного? Жалко, что много санитаров вынуждены будут уволиться. Не имея образования, сейчас трудно найти работу.

Ludmila Chuchenko

Сплошные операторы

А как вам перевод медсестер в операторы?! Приходишь к неврологу, а там не медсестра с ним, а оператор сидит... И то же самое с медрегистраторами: раньше медрегистраторы работали с карточками, теперь операторы! Скоро и врачей, наверное, обзовут по-другому.

Samantha Rocks

Лучше на пенсии

У нас в больнице такая же история. Я работала будучи на пенсии и намеревалась еще поработать, но при такой постановке дел это очень напряжно. Приходится выполнять наряду с медсестринскими обязанностями функции уборщицы без каких-либо доплат, а это совсем не густо, в пределах 12–15тысяч. Так что в августе все же ушла на пенсию. Средний медперсонал не берут во внимание вообще.

Наталья Чернышева

В дезинфекторы!

У самого супруга отработала 15 лет младшей медсестрой. А теперь ищет другую работу, так как ее хотели перевести в дезинфекторы. Мы думали, что это только у нас такой беспредел.

Игорь Загузов

Внутренние порядки

У нас в больнице санитарка получает 30 тысяч, медсестра со стажем — 19 тысяч. Заставить санитарку работать, банально делать свою работу, нереально: сразу вопли униженных и оскорбленных. Чаи они гоняют по четыре раза в день. Одним ведром моют все кабинеты, пыль вытирают, если носом ткнешь.

Оксана Мироненко

Не молоком единым

Что говорить про санитарок (простите, не принимайте на личный счет), если логопедов системы здравоохранения, имеющих высшее образование и послевузовскую переподготовку, отнесли к «прочим немедицинским работникам» наравне с дворниками. Никаких льгот при работе, никаких льгот при выходе на пенсию. Приходила трудовая комиссия — лишили даже молока! Когда специалисты спросили, почему, был ответ: «Вы же не работаете с пациентами!» А с кем мы работаем после инсульта, черепно-мозговой травмы, опухоли? В общем ужас. Хоть молоко вернули.

Екатерина Месяц

Незаменимых нет

Все верно! Я сама в этой профессии младшего медперсонала уже 20 лет. Ставят просто в безвыходное положение, и никто не может ничего поделать. Уйти некуда. Никто нигде никого не ждет. У нас на работе наше непосредственное начальство так и говорит: не нравится — пишите заявление по собственному.

Нина Сошникова

Свели к минимуму

Я работаю в психоневрологическом отделении. Нас сначала принудительно, под угрозой увольнения, перевели в няни. А потом в сиделки. Сократили работающих пенсионеров. Теперь в смену ходят по две сиделки (санитарки) и мужчина-сиделка (санитар по сопровождению больных). И это на 88 человек больных. Ну а клиентура у нас не дай бог.

Василий С.

Общий курс

Идет планомерное уничтожение «бесплатной» медицины, как и «бесплатного» образования. Специалистов загоняют в такие рамки, где они не смогут существовать, их насильственно «выдавливают» из бюджета. В больницах некоторые корпуса отремонтированы и ждут своего звездного платного часа. Это и есть оптимизация. В бесплатной медицине не отказывают, просто ее делают такими методами недоступной.

Svetlana X

Арифметика перевода

У нас в Шахтах Ростовской области в поликлинике из 10 санитаров перевели в уборщики служебных помещений 9 человек. Работа остается прежней. Оклад составляет 4260, убрали доплаты за вредность, за стаж. Санитаров заставляли учиться, получить сертификат — все равно людей перевели. Конечно, им доводят до МРОТ — 11 280 и минус подоходный налог — и получается 9700. Однако, если бы они были санитарами, им бы платили отпуск 42 дня вместо 28 дней, и зарплата составляла 18 000 и еще премии.

Светлана Устиненкова

Изживание последних

Младший медицинский персонал теперь переведен в категорию «уборщицы», и работают они только в дневные часы: моют общий коридор, палаты, туалет, ординаторскую. Не помогают медсестрам ни постели перестилать, ни за пациентами лежачими ухаживать, ни возить неходячих на консультации, ни вообще ничего. Только полы моют. И получают копейки, естественно. Работать остались только пенсионерки древние, которых никуда уже не возьмут. Все, кто помоложе и кому надо ездить каждый день в Москву из области, из Владимира, у кого семья, дети малолетние, ушли сразу. В ночное время медсестрам без санитарок особенно плохо, когда возникает экстренная ситуация и надо действовать быстро, брать цитовые анализы, нести кровь в лабораторию, дожидаться дежурного врача, ставить капельницы, снимать ЭКГ, везти на лежачей каталке пациента в реанимацию (одной!) и т.д. Никому не интересно, что, пока медсестра занимается с одним пациентом, у которого, к примеру, ночью возникает подозрение на инфаркт миокарда, остальные 30 человек в отделении остаются фактически без присмотра. Да и вообще, санитарки — это незаменимые помощники в больницах! Их и так мало осталось, последние уходят.

Елена Ильичева

Письма читала Мария Портнягина