Очеркнутому верить

В конкурсе на должность главы Очерского округа выдвинулся начальник местной полиции Александр Мокрушин, племянник бывшего главы Очера Владимира Мокрушина, чьему нахождению во власти препятствовали краевые власти. Факт выдвижения Мокрушина-младшего, по данным „Ъ-Прикамье“, обеспокоило краевые власти. Сам господин Мокрушин заявляет, что ничего не советовал своему родственнику. Между тем, наиболее вероятным претендентом на пост главы считается сотрудник «Очерского машзавода» (ОМЗ) Алексей Солодников.



Вчера завершился прием документов от соискателей должности главы Очерского городского округа. Документы представили безработный Олег Колесников, начальник отдела кадров АО «Очерский машиностроительный завод» Алексей Солодников, временно неработающий, бывший замглавы Чайковского, Очерского и Большесосновского районов Тамаз Габаев, начальник МО МВД России «Очерский» Александр Мокрушин и индивидуальный предприниматель Антон Смагин.

Отметим, что господин Мокрушин находится в родственных связях с бывшим главой района Владимиром Мокрушиным (приходится ему племянником).

Владимир Мокрушин является местным «политическим долгожителем»: впервые он возглавил Очерский район в 1997 году и руководил территорией в течение двух сроков подряд. В 2008 и 2013 годах вновь избирался на пост главы района, а затем работал спикером представительного органа. Для действующих краевых властей он является нежелательной политической фигурой, они пытались не допустить его переизбрания в представительный орган. Предполагалось, что влиятельный политик сформирует собственный пул кандидатов, чтобы через думу влиять на избрание главы округа.

На сентябрьских выборах господин Мокрушин проиграл, а «Единая Россия» впервые сформировала большинство в Очере, взяв 8 из 14 мандатов.

По данным „Ъ-Прикамье“, выдвижение Александра Мокрушина вызвало крайнюю обеспокоенность в краевой власти, которые восприняли этот шаг как намерение местного политического клана вернуться к управлению территорией.

Сам Владимир Мокрушин заявил „Ъ-Прикамье“, что его племянник не обсуждал с ним его участие в выборах главы района. «Я тут не причем, со мной он не советовался. Мы с ним не виделись с июля»,— заверил экс-глава района. Бывший чиновник заявил, что политика ему надоела и он «отошел от дел». Господину Мокрушину все равно, кто возглавит район, «главное, чтобы он был не судимый».

Отметим, что на недавней конференции реготделения «Единой России» губернатор Максим Решетников, комментируя итоги выборов в Очере, заявил, что «с приходом новой команды у территории появляется шанс перезагрузки». При прежней власти, по мнению главы региона, развитие Очера «буксовало». Губернатор также пообещал приехать в Очер.

Краевые власти пока не раскрывают, на кого из подавших документы они готовы сделать ставку. Источник, близкий к краевой власти, предложил дождаться 22 ноября, когда конкурсная комиссия определится со списком допущенных к конкурсу. Выступление кандидатов намечено на 27 ноября.

По информации „Ъ-Прикамье“, местная фракция «Единой России» собирается поддержать господина Солодникова.

Пермский политконсультант Виктор Соколов считает, что у представителя ОМЗ наибольшие шансы: он дистанцирован от прошлой власти, представляет градообразующее предприятие, его поддерживают избранные депутаты.

По мнению политконсультанта Людмилы Ознобишиной, в Очере краевые власти отдали ситуацию на откуп местным элитам. «Они, в свою очередь, увидев, что край не лоббирует одного из возможных претендентов, бывшего замминистра Леонида Мокрушина, выдвинули Алексея Солодникова, а проигравший „клан“ — Владимира Мокрушина, племянника. Скорее, по собственной инициативе выдвинулся господин Габаев, для которого Очерский район не чужой, он работал замом у главы района Александра Наводного»,— полагает эксперт. Также она считает, что краевые власти поддержат «хоть кого, лишь бы не человека Мокрушина».

Вячеслав Суханов