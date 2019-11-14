Motorola показала новый расклад

Motorola показала новую версию раскладного телефона. Внешне она напоминает легендарную модель Razr V3, выпущенную 15 лет назад. Производитель опубликовал официальный рекламный ролик, где показывает, как пройдя сквозь время, Razr меняется, но при этом сохраняет узнаваемые особенности. Например, по-прежнему можно сбросить звонок, захлопывая раскладушку. А сенсорная клавиатура выполнена в классической стилистике — кнопочной.

Motorola сделала ставку на дизайн, и это неизбежно привлечет покупателей, убежден аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин: «Раньше функции телефонов отличались: у одного телефона есть вибровызов, у другого — полифонические мелодии, у третьего — FM-приемник и так далее. Сейчас аппараты не отличаются функционально вообще ничем, то есть они умеют одно и то же. Когда смартфоны стали все одинаковые и внешне, и по возможностям, чтобы как-то конкурировать, нужно придумывать какие-то уникальные вещи. И поскольку оригинальную функциональность все-таки создать практически невозможно, потому что везде одна и та же операционная система, приложения, ты можешь конкурировать только за счет дизайна, а для этого нужно нужны какие-то новые форм-факторы. Вот, собственно, Motorola и сделала эту “раскладушку”».

Новый Razr будет работать на базе Android 9. Оперативная память составит 6 Гб, а постоянная — 128 Гб. Основной экран диагональю 6,2 дюйма более тонкий и вытянутый, чем у большинства других смартфонов. В сложенном виде телефон довольно компактный. На внешней панели есть мини-дисплей, с которого можно читать сообщения или управлять музыкальным проигрывателем. Главный редактор портала vilianov.com Сергей Вильянов оценивает технические характеристики новинки как довольно посредственные:

«С коммерческой точки зрения перспективы продукта очень и очень своеобразные, потому что там используется фактически бюджетный чипсет Qualcomm Snapdragon 710, очень маленький аккумулятор на 2500 мАч, посредственная камера. С учетом цены, мне кажется, что это, скажем так, очень оптимистичное вложение. Ориентироваться на ностальгию бывших пользователей, конечно, можно, но в то же время надеяться, что сейчас люди пойдут покупать этот смартфон просто потому, что когда-то был Razr, я боюсь, слишком оптимистично».

Продажи Razr стартуют в январе в США. В первой партии запланировано всего 200 тыс. аппаратов. Купить телефон можно будет только вместе с контрактом оператора связи Verizon. При этом цена новой «раскладушки» составит $1,5 тыс. Про продажи в других странах пока не сообщалось. Но россиянам ждать смартфон не стоит, говорят эксперты. В Razr не предусмотрен аппаратный слот для сим-карты, а электронные версии в стране подключает пока только Tele 2, причем в тестовом режиме.

Светлана Белова, Андрей Загорский