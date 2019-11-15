Суши Фролы

Пермские энергетики из «МРСК Урала» устали ждать, когда екатеринбургский девелопер «Форум групп» начнет строить торговый центр в поселке Фролы Пермского района, и решили расторгнуть договор на техприсоединение к электросетям. Девелопер за пять лет проекта так и не смог договориться с Росавтодором о присоединении к федеральной трассе. Энергетики заявили, что сроки подключения вышли и ответчик не заинтересован в проекте. Собеседники в Пермском районе, напротив, уверяют, что холдинг по-прежнему намерен построить ТЦ.



ОАО «МРСК Урала» обратилось в краевой арбитражный суд с иском к ООО «ТРЦ Пермь» — структуре девелопера «Форум групп» (Екатеринбург). Сетевая компания требует расторгнуть договор об осуществлении техприсоединения к электросетям.

ООО «ТРЦ Пермь» зарегистрировано в 2013 году ЗАО «Форум групп». В числе его проектов жилая, офис­ная, коммерческая недвижимость: ледовые арены в Екатеринбурге, ТРЦ «Радуга-парк», профессиональный аутлет-центр, торговые галереи, клубный дом «Тихвинъ» и прочее.

В 2013 году «Форум групп» выиграл на федеральных торгах участок во Фролах площадью 13 га под строительство торговых объектов. Стоимость площадки составляла 80,22 млн руб. Компания собиралась построить торгово-развлекательный центр «Радуга-парк Пермь» общей площадью более 100 тыс. кв. м. В нем должны были разместить фэшн-галерею, гипермаркет продуктов и товаров для дома, кинотеатр и большую развлекательную инфраструктуру. Заявленная стоимость проекта — около 6 млрд руб. Однако в 2018 году «Форум групп» отказался от строительства ТРЦ «Радуга-парк». Девелопер уведомил местные власти, что ему не удалось договориться с Росавтодором о технических условиях подъезда к федеральной трассе. Компания намеревалась построить торговый центр формата «аутлет» площадью в десять раз меньше.

В «МРСК Урала» пояснили, что иск связан с неисполнением условий договора со стороны «ТРЦ Пермь» и завершением срока мероприятий по нему. Начальник договорного отдела управления технологического присоединения и перспективного развития «Пермэнерго» (филиал «МРСК Урала») Андрей Политов сообщил, что договор на техприсоединение к электросетям со структурами «Форум групп» был заключен в 2014 году, в 2016-м стороны подписали дополнительное соглашение к договору.

«Заявитель не исполнил свою часть мероприятий, предусмотренных техническими условиями, не разработал проект электроснабжения своего объекта. По нашей информации, объект заявителя отсутствует,— заметил господин Политов.— Компания должна была подготовить проект на установку необходимого количества комплексных трансформаторных подстанций (КТП), этих КТП нет. Мы как сетевая организация работы выполнили, сделали кабельные выходы с подстанции, выполнили со своей стороны все мероприятия согласно техническим условиям. Обращений о плановых сроках реализации своего объекта от заявителя в адрес сетевой организации не поступало».

В «МРСК Урала» делают вывод, что в «ТРЦ Пермь» не заинтересованы в техприсоединении к электросетям.

В «Форум групп» отказались комментировать иск «МРСК Урала» и строительство ТЦ во Фролах.

В то же время, источник в администрации Пермского района пояснил „Ъ-Прикамье“, что «Форум групп» удалось предварительно согласовать техусловия подъез­да к федеральной трассе. Девелоперу придется согласовывать примыкание к автодороге через госэкспертизу. По сведениям собеседника, «Форум групп» уже «зашел» в госэкспертизу в Екатеринбурге. «Обычно на экспертизу проекта дается 90 дней, и 60 дней — на экспертизу по достоверности сметной стоимости, если таковую захотят пройти. У нас есть информация, что девелопер планирует построить объект. Продать участок или „похоронить“ проект они не намерены»,— поделился источник.

В ФКУ «Упрдор Прикамье» сообщили, что в ведомство не поступало официальное обращение от «Форум групп» на получение техприсоединения ТРЦ к дороге Р-242 Пермь–Екатеринбург. Однако в ответ на запрос администрации Фроловского сельского поселения о выдаче техусловий на строительство примыкания к жилому массиву во Фролах и к участкам «ТРЦ Пермь» Упрдор в феврале выдал письменное согласие на реконструкцию существующего примыкания к дороге Р-242. В ведомстве добавили, что согласие содержит перенос местоположения примыкания, технические требования и условия на проектирование, строительство и дальнейшую экс­плуатацию примыкания. Соответствующий договор был заключен 18 февраля.

Бывший директор «Перм­энерго» Олег Жданов не видит препятствий для заключения впоследствии нового договора на присоединение к сетям, если все же девелопер соберется начать стройку. Для этого можно использовать и новое юрлицо.

Директор УК «Столица» Константин Копытов отмечает, что торговые объекты больших площадей в Перми уместны, потому что такой недвижимости городу не хватает. Местоположение на выезде из города Константин Копытов считает хорошим, потому что крупные ТЦ только там и должны размещаться. При этом директор УК «Столица» сомневается, что «Форум групп» реализует свой проект во Фролах. Господин Копытов говорит, что по нормативам подготовительные работы перед строительством ТЦ могут занимать и полгода, а по факту на этот этап иногда требуется несколько лет. «Согласование — вещь дорогостоящая и самая непредсказуемая. Почему сейчас ничего практически не строится (торговая недвижимость.— „Ъ-Прикамье“)? Новый объект построить намного сложнее, чем купить готовый или недостроенный и его переформатировать. Подключение к сетям — самый сложный процесс начальной стадии строительства и очень затратный»,— утверждает эксперт.

Евгения Ахмедова