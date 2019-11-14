«Трактор» снова проиграл

Челябинский «Трактор» в гостях уступил казанскому «Ак Барсу», пропустив четыре шайбы. Единственный ответный гол на счету Лукаша Седлака, реализовавшего большинство в середине встречи.

Таким образом, в этом сезоне из 29 сыгранных матчей «черно-белые» проиграли 17. Команда находится на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции с 22 очками. Столько же очков у «Амура», но хабаровчане провели на три игры меньше.

Следующий матч «Трактор» проведет 17 ноября в Челябинске против «Автомобилиста».