Виктор Садовничий обеспокоился переназначением

Ректор МГУ Виктор Садовничий может остаться на посту. Депутаты предложили поправки, которые позволят президенту Владимиру Путину продлить срок его полномочий, который истекает в декабре. И лимит уже исчерпан — Садовничего дважды переназначали на пост ректора МГУ. Сам он заявил, что «волнуется» из-за этого вопроса. Сохранит ли Садовничий свою должность? И что это будет означать? С подробностями — Иван Корякин.

Всего одно слово может определить дальнейшую карьеру Виктора Садовничего — «дважды». Его предлагают убрать из предложения «Президент вправе дважды продлевать полномочия ректора на новый срок». Вот и вся поправка. Источники «Ведомостей» говорят, что ее так торопились внести, что пришлось выбрать первый подходящий по теме законопроект — документ посвящен «практической подготовке» учащихся и онлайн-образованию — его рассмотрят 20 ноября. И это неожиданно, говорит редактор студенческого журнала Doxa Мария Меньшикова: «Казалось бы, такая поправка должна появиться в каком-то отдельном документе, а не выглядеть как нечто такое, что хочется протащить в придачу к другим документам.

Судя по тому, когда это стало впервые обсуждаться — прорабатывалось все еще летом, это не совсем скоропалительная поправка».

С другой стороны, срок Виктора Садовничего истекает в декабре. Он и сам об этом напомнил: «Я, конечно, волнуюсь, но у меня есть еще месяц ожидания до окончания положенного срока»,— сообщил он «Интерфаксу». И волнуется не только он, но и все научное и политологическое сообщество — там чуть ли не с начала года рассуждают, кто может занять место ректора МГУ. Хотя это вовсе не означает, что Садовничий уйдет. Преемника будут искать и дальше, но в декабре в МГУ ничего не изменится, говорит директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов: «Это забавно, но транзит власти в МГУ напрямую привязан к транзиту власти в России в 2024 году. Так как на данный момент эти процессы асинхронны, а решение по МГУ надо принимать уже сейчас, то каким-то образом надо заморозить ситуацию. Сейчас ключевой вопрос — это развитие “Иннополиса” и инновационной “Долины МГУ”. А поскольку концепцию развивала Екатерина Тихонова, предполагаемая дочь Путина, этот вопрос напрямую связан с 2024 годом».

Коллеге Виктора Садовничего из Петербурга Николаю Кропачеву 60, и он тоже рискует: его второй срок на посту ректора СПбГУ истекает в этом году. В заксобрании оппозиционные депутаты предложили вернуть двум университетам право на выборы ректора. Но в Санкт-Петербурге, видимо, обеспокоены из-за дела Олега Соколова, после которого появились требования отставки руководства СПбГУ. Выбирать, а не назначать ректора — неплохая идея. Но все, напротив, идет к несменяемости университетской власти, говорит директор института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Даже с ограниченным числом сроков нет никаких форм участия профессионального сообщества в этой процедуре. Теперь ситуация может усугубиться, и позицию ректора станет несменяемой. Процедуры назначения здесь остаются недемократическими и не соответствуют основным стандартам европейских университетов».

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Что касается Садовничего, то «Долина МГУ» — не повод оставаться в кресле ректора. «Ведомости» не исключали, что он может занять должность в инновационном центре или стать президентом МГУ. А до принятия решения ректору остается лишь «волноваться», у него на это месяц. Виктор Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года, в апреле ему исполнилось 80. Предельный возраст для ректоров в России — 65 лет.