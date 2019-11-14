Правкомиссия одобрила продажу доли «Новомета» Saudi Aramco, PIF и РФПИ

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала сделку о продаже госкорпорацией «Роснано» 30,76% компании «Новомет», рассказал журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев. Покупателями выступают Saudi Aramco, Public Investment Fund (PIF) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Новомет» оценили в 25 млрд руб.

«Было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 млрд руб. и 10,2% — РФПИ»,— сказал господин Артемьев (цитата по «Интерфаксу»). Сумма сделки в 7,5 млрд руб. ранее была согласована в «Роснано». Корпорация в результате продажи доли полностью выйдет из состава «Новомета».

«Новомет» занимается производством оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет находится у менеджмента компании. Миноритарные доли есть у фондов Baring Vostok и Russia Partners.

«Новомет» могли продать американской Halliburton. Однако сделка сорвалась на фоне ожиданий по введению санкций против России. Американская компания готова была заплатить $1 млрд.

Подробнее о попытках продать «Новомет» — в материале “Ъ” «За "Новометом" пришли нефтяники».