IBM запускает новую систему прогнозов погоды

Компания IBM представила новую систему прогнозирования погоды, которая позволяет с высокой точностью определять и описывать погодные условия в разных точках планеты. От существующих систем GRAF (Global High-Resolution Atmospheric Forecasting) отличается тем, что дает точный и детальный прогноз, в том числе для тех районов, где сейчас такое прогнозирование не делается, может сделать прогноз даже для небольших участков территории (3 км на 3 км) и предупредить о приближении неблагоприятной погоды или катаклизма за 12 часов. Приложение с прогнозом погоды от GRAF можно будет скачать на смартфон.

GRAF работает на новом сверхбыстродействующем компьютере DYEUS, который был создан специально для этой системы. Программа будет выдавать 12 трлн фрагментов погодных данных в день и обновлять информацию о погоде ежечасно. По словам разработчиков GRAF, «любой бизнес, не учитывающий погодной составляющей, теряет часть прибыли, поскольку погода влияет на все: на сети поставок, на принятие решения о выборе покупок, на выбор одежды, еды, режима»: «А мы можем заранее спрогнозировать для ритейлеров, энергокомпаний, турагентств и транспортных компаний все это». В IBM также отмечают, что улучшенное прогнозирование способно помочь даже простым фермерам где-нибудь в Индии или Кении: они «получат доступ к точным данным о приближении бури или грозовых ливней и смогут лучше спланировать сбор урожая или посев».

Алена Миклашевская