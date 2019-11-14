В Индонезии после землетрясения объявлена угроза цунами

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщила Геологическая служба США. Объявлена угроза цунами. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
M7.1 #earthquake (#gempa) strikes 174 km E of #Manado (#Indonesia) 25 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/BqztvPTwcE— EMSC (@LastQuake) 14 ноября 2019 г.
Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Манадо. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупреждает, что в зоне землетрясения могут находиться более 3,7 млн жителей Индонезии.
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