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В Индонезии после землетрясения объявлена угроза цунами

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщила Геологическая служба США. Объявлена угроза цунами. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Манадо. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупреждает, что в зоне землетрясения могут находиться более 3,7 млн жителей Индонезии.

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