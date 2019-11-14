В Воронеже завершено расследование дела о мошенничестве экс-сотрудника облпрокуратуры

СКР по Воронежской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела по рассмотрению обращений и приему граждан облпрокуратуры, сообщили в ведомстве. Его имя не называется, но, по данным “Ъ-Черноземье”, речь идет об Андрее Авдееве. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По версии СКР, «не позднее января 2016 года» обвиняемый получил от знакомого адвоката (по данным “Ъ-Черноземье”, речь о Марии Григорашенко, в конце декабря 2017-го приговоренной к двум годам колонии-поселения за покушение на особо крупное мошенничество) 500 тыс. руб. За это Андрей Авдеев якобы обещал поспособствовать заключению досудебного соглашения о сотрудничестве с ее подзащитным, привлекавшимся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, и рассмотрению вопроса об изменении ему меры пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест. По данным источников “Ъ-Черноземье”, речь идет о Виталии Черваневе, летом 2017 года осужденном за покушение на производство и сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ст. 30; ч.3, ч.4, ч.5 ст. 228.1 УК РФ).

На предварительном следствии обвиняемый вину в совершении указанного преступления не признал. Прокурор утвердил обвинительное заключение и после его вручения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СКР.

Мария Старикова