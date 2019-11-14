Полиция Кузбасса усмотрела нацистскую символику во флешмобе с цифрой 55

Правозащитника из Калтана Дмитрия Миропольцева обвинили в демонстрации нацистской символики из-за фото флешмоба, посвященного 55-летию полета Юрия Гагарина в космос, сообщает Тайга.инфо. Активист связал преследование со своей общественной деятельностью (в августе этого его избили в Калтане, а позже подожгли дом).

Издание уточняет, что претензии вызвала фотография, где участники флешмоба выстроились в число «55». Это фото господин Миропольцев опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте», причем это был скриншот из сюжета федерального канала. Акцию проводило реготделение движения «Российские студенческие отряды».

«Это не местная инициатива, им пришел рапорт областного центра "Э". Они перерывали всю мою страницу — настоящих свастик не нашли. Решили, что 55 — это тоже свастика»,— цитирует издание Дмитрия Миропольцева. Юрист уточнил, что в деле есть заключение эксперта, который подтвердил выводы полицейских. Он ознакомится с ним в суде: «Если суд признает меня виновным, надо запрещать такой шрифт и наказывать телеканал».

Калтанский райсуд Кемеровской области вечером 14 ноября закрыл дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики) в отношении юриста. В его публикации на странице во «ВКонтакте» не нашли состава правонарушения.

Юрий Зуев