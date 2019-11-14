Девятое заседание по делу «Седьмой студии». Допрос троих обнальщиков. Главное

Первым показания суду дал Дмитрий Дорошенко, бывший сотрудник банка, а сейчас пенсионер. По словам Дорошенко, через «некоего Андрея, сотрудника МНИБ» он получал реквизиты обнальных фирм, сообщал их Валерию Педченко, а когда приходила наличность, отдавал деньги ему же. Дорошенко выступал посредником, за свои услуги он забирал 1% от суммы. С Серебренниковым, Малобродским, Итиным и Апфельбаум он никогда не виделся. В 2016 году Дорошенко был осужден на два года условно по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Вторым на суде допросили Валерия Педченко, юриста. Он рассказал, что об обналичивании его попросила Масляева, но Итин, Серебренников и Малобродский встречались с ним и спрашивали, надежны ли его фирмы (те, которые сообщал Дорошенко). По словам Педченко, он получал деньги от Дорошенко, а затем передавал их Малсяевой, Войкиной или Вороновой. Наличные, по словам Педченко, шли «на хозяйственную деятельность "Седьмой студии"». Педченко сказал, что процента за обналичивание не получал, Масляева ежемесячно платила ему по 50 тыс. руб.
Третьим на суде был допрошен Валерий Синельников, индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга. Он рассказал, что обсудил вопросы обналичивания с Итиным осенью 2011 года (период открытия «Платформы»). После ему приходили суммы от «Седьмой студии», он переводил их на свою карту, обналичивал, привозил в Москву и передавал всегда только Масляевой. Себе он оставлял 9% от сумм. С деньгами он привозил распечатанные договоры, полученные от Масляевой, они ставили в них печати, но реальных работ по ним не проводилось. Итин на заседании заявил, что никогда не обсуждал с Синельниковым процент по обналичке. По словам Синельникова, против него возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ.
В конце заседания Кирилл Серебренников заявил, что намерен дать показания на следующем заседании — утром 15 ноября.