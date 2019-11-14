Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра Минприроды, ответственным за мусорную реформу. Эту информацию “Ъ” подтвердили в аппарате профильного вице-премьера Алексея Гордеева и в пресс-службе Минприроды.

Он будет курировать в министерстве деятельность департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности и департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления. Господин Румянцев в том числе будет курировать мусорную реформу, которая стартовала с 1 января в большинстве российских регионов. В ее рамках за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах. Жители регионов, в которых реформа стартовала, нередко жалуются, что мусор стали вывозить реже, появились несанкционированные свалки, а тарифы на вывоз отходов выросли.

Отметим, ранее Константин Румянцев был помощником вице-премьера Алексея Гордеева, а до этого — Александра Хлопонина, когда тот занимал пост зампреда правительства.

Напомним, в начале ноября в отставку ушел замглавы Минприроды Владимир Логинов, который в том числе курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами. В природоохранном ведомстве говорили, что заявление он написал по собственному желанию, однако источники “Ъ” утверждали, что отставка обсуждалась еще с весны. Отметим, ряд близких господину Логинову людей несколько месяцев назад попали в поле зрения силовиков.

Подробнее об увольнении Владимира Логинова читайте в публикации “Ъ”.

Анна Васильева