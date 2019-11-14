«Платов» будет извещать о прибытии грузов по СМС

В грузовом терминале международного аэропорта «Платов» появился сервис информирования клиентов по СМС, сообщает пресс-служба аэропорта. Теперь по прибытию груза грузополучатель автоматически извещается об этом. Сообщение приходит на номер, указанный в грузовой авиационной накладной.

«Внедрение СМС-информирования позволяет клиенту, во-первых, более оперативно получать информацию о прибытии груза. Во-вторых, эффективнее распоряжаться своим временем. Выдача груза происходит в круглосуточном режиме»,— говорится в сообщении.

Грузовой терминал «Платова» также предоставляет услугу по доставке груза «до двери». Такую Доставку может заказать как грузоотправитель, так и грузополучатель.

Дарья Голякова