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Фото: Андрей Абрамов

Ночной трамвай отменили в Нижнем Новгороде

«Двойка» перестанет ходить ночью из-за низкого пассажиропотока.

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Движение трамвая по маршруту №2 в ночное время отменено с 14 ноября.


Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Нижегородэлектротранс». Уточняется, что решение принято из-за низкого пассажиропотока, хотя конкретных цифр не приводится.

Ночной трамвай начал курсировать по внешнему контуру городского кольца в центре Нижнего Новгорода в феврале 2019 года. С 22 часов до 5:30 каждую ночь на маршруте оставался один вагон, интервал движения которого был равен обороту по кольцу и составлял 35 минут.

Транспортный критик Александр Седов выразил сожаление, что первый блин оказался комом и предположил, комментируя тему «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что было бы полезно учесть опыт других городов, где развито ночное движение маршрутного транспорта, приведя в пример Прагу. Он также предложил изучить опыт изменения ночной маршрутизации по сравнению с трассировкой дневных маршрутов, в частности, рассмотреть возможность маршрута-«восьмерки», сочетающего кольцо трамвая № 2 с кольцом трамвая № 18. По словам эксперта, «двойка» – это городское кольцо и это пешая доступность.

По мнению Александра Седова, если бы у предприятия «Нижегородэлектротранс» были денежные ресурсы, то можно было бы запустить ночной маршрут, соединяющий Нагорную и Заречную части города. О потенциальной популярности такого маршрута свидетельствует, в частности, работа предпринимателя Дмитрия Каргина, чьи маршрутки № 71 ходят ночью и при этом возят пассажиров.

Ранее говорилось, что ночной трамвай на маршруте №2 запущен с целью выполнения социальной функции и коммерческая составляющая не является главной.

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