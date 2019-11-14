Из частного дома престарелых в Челябинске госпитализировали 54 пенсионера

В Челябинске из частного пансионата для пожилых людей экстренно госпитализировали более полусотни пенсионеров после внеплановой проверки министерства социальных отношении региона и прокуратуры Ленинского района. Инспекция состоялась сегодня по сигналу о нарушении прав граждан, сообщает пресс-служба минсоцотношений области.

«В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан. Совместно министерством здравоохранения Челябинской области приняты экстренные меры по оказанию гражданам медицинской помощи, в том числе по их госпитализации в медицинский стационар»,– говорится в сообщении министерства. На момент проверки в помещении находилось 54 человека. Минсоцотношений решает вопрос о направлении пенсионеров в государственные или муниципальные учреждения социального обслуживания. К ситуации привлечены правоохранительные органы.