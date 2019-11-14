В Майкопском районе Глава Адыгеи ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта в животноводстве

В рамках рабочей поездки Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ст. Кужорской Майкопского района посетил обособленное подразделение АО «Дондуковский элеватор» – площадку по выращиванию КРС.



По информации генерального директора предприятия Магомета Болокова, общие инвестиции на реализацию проекта по созданию товарной фермы составят свыше 96 млн. рублей. В прошлом году приобретено поголовье (450 голов) крупного рогатого скота казахской белоголовой, симментальской и герефордской породы на сумму 12 млн. рублей.

Предприятие уже воспользовалось государственной поддержкой на возмещение затрат за приобретенное поголовье в размере 9 млн. рублей. В перспективе планируется доведение общего стада до 1000 голов. Кроме того, на ферме создано более 120 рабочих мест, со средней заработной платой 26 тыс. рублей.

Мурат Кумпилов отметил, что органы власти республики всегда готовы оказывать меры государственной поддержки таким инвестиционным проектам.

«Нам важно, чтобы поголовье КРС в республике росло и отрасль животноводства развивалась уверенными темпами. Особенно перспективно для региона молочное направление, необходимое для расширения объемов производства адыгейского сыра. Вместе с тем реализация мяса на ярмарках выходного дня напрямую от производителя будет выгодна и хозяйству, и гражданам», - отметил Глава республики.

При обсуждении перспективы развития предприятия, Мурат Кумпилов поддержал инициативу руководства АО «Дондуковский элеватор» по созданию базы для обучения специалистов в области ветеринарии. По мнению Главы республики для этого необходимо использовать возможности МГТУ и ветеринарной службы республики. Наряду с этим поставлена задача усиления работы ветслужб, направленной на развитие животноводства.