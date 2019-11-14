«Яблоко» обжалует в суде отказ мэрии Челябинска на проведение митинга за прямые выборы

Челябинское реготделение партии «Яблоко» обжалует в Советском районном суде отказ мэрии на проведение митинга за возврат прямых выборов главы города. Активисты собирались проводить его на Алом поле, но чиновники не согласовывали мероприятие, сообщил на своей странице в Facebook руководитель реготделения Ярослав Щербаков. Также администрация запретила проводить акцию на площади Революции, в сквере за памятником Ленину, на площади Ярославского. Во всех этих местах одновременно запланировано проведение массовых мероприятий.

Чиновники предложили устроить акцию за возврат прямых выборов мэра в сквере им. Колющенко или в сквере на перекрестке улицы Молодогвардейев и Комсомольского проспекта. Представители «Яблока» отказались. «Компромисса здесь быть не может. Если суд встанет на нашу сторону, мы проведем митинг в одном из заявленных нами мест, иначе будем заявлять другие даты, попутно обжалуя решения суда», - сообщил о планах Ярослав Щербаков.