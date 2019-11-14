Сторонники присоединения Новинок к Нижнему Новгороду усматривают в действиях оппонентов бизнес-интересы Обманутые дольщики заявляют, что большинство жителей Новинок не возражают против решения властей.

Жители Новинок в основной своей части никак не относятся к решению о присоединении этого сельсовета к Нижнему Новгороду.

Такое мнение высказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород» представитель группы дольщиков жилых комплексов Андрей Белов, прокомментировавший заявление руководителя инициативной группы жителей Новинок Рустама Жалялотдинова, сообщившего о проведении 24 ноября митинга в поддержку референдума о судьбе Новинок. Андрей Белов считает, что жители Новинок за качественное жилье, и предложения администрации Нижнего Новгорода в принципе совпадают с этими устремлениями.

Собеседник «ЪFM НН» высказал также личное мнение, что действия оппонентов – это просто попытка сохранить некие бизнес-точки.

Ранее Рустам Жалялотдинов заявил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что инициативная группа подала заявление о проведении митинга в поддержку референдума, а также сообщил, что по данным проведенных ими опросов 80 процентов жителей Новинок против присоединения к областному центру.