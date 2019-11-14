В Воронежской области открылось производство шампиньонов за 2,5 млрд рублей

В Новоусманском районе Воронежской области официально открылось предприятие по производству шампиньонов мощностью 12 тыс. т грибов и 36 тыс. т компоста в год ООО «Воронежский шампиньон». Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Стоимость проекта — 2,5 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, 92% долей ООО «Воронежский шампиньон» через ООО «Артенц» принадлежит Арутюну и Ашоту Бабоянам (по 45% долей ООО «Артенц»), а также Гайку Бабояну и Айку Мгдесяну (по 5%). Еще 3% долей «Воронежского шампиньона» — у Ваграма Гаспаряна, 5% — у гендиректора Игоря Зубкова. Общество зарегистрировано в марте 2017 года, чистый убыток по итогам 2018 года — 16,5 млн руб.

Мария Старикова