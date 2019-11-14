Минфин не поддержал идею введения валютных ограничений в России

Министерство финансов не поддержало идею комитета Госдумы по экономической политике о введении валютных ограничений в России. Ранее в своем заключении на доклад ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики комитет рекомендовал регулятору перейти к мягкому регулированию валютного курса рубля и рассмотреть возможность введения валютных ограничений на отток и приток спекулятивного капитала.

«Мы уговаривали ЦБ отпустить валютный курс раньше, чем он это сделал. Я считаю, что именно регулирование курса и попытка номинальный курс удержать привела к тому, что ВВП страны сократился на 9%»,— обосновал позицию ведомства заместитель министра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Моисеев напомнил, что к 1992 году все страны с развитой экономикой отменили валютные ограничения. «Это полная глупость и не работает»,— добавил он.

Как сообщил глава комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков, Госдума не планирует обсуждать идею введения валютного коридора, введения валютных ограничений на движение капитала.

«Никакого валютного коридора. Мы считаем, что плавающий валютный курс сейчас оптимальный способ управления и регулирования финансового рынка и он позволяет в том числе демпфировать проблемы, если вдруг какие-то серьезные колебания будут на мировых рынках»,— сказал депутат (цитата по «Интерфаксу»).

В 2014 году Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса. При этом регулятор сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.