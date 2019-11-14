Ростов-на-Дону стал лидером по количеству открытых «Точек кипения»

Несырьевой экспорт, туризм, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, а также развитие бизнес-сообщества и рынки НТИ станут приоритетными направлениями работы первой в Ростове-на-Дону городской «Точки кипения». Пространство коллективной работы открылось сегодня, 14 ноября, на базе Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства на одной территории с центром оказания услуг «Мой бизнес».



- Наша задача - привлечь к развитию региона представителей различных профессиональных сообществ, - отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на стратегической командной сессии по развитию региональной «Точки кипения», - Мы сконцентрируем внимание на приоритетных национальных задачах, чтобы бороться за лидерство в выбранных направлениях.

- В 2018 году в Ростовской области губернатором Василием Голубевым утверждена стратегия социально-экономического развития до 2030 года, в которой определены ключевые полюса роста. – заявил заместитель министра экономического развития Ростовской области Роман Шеховцов. – Руководство региона готово всесторонне поддерживать перспективные проекты, которые будут разработаны в «Точке кипения».

Городская «Точка кипения» в Ростове-на-Дону станет для региональной сети структурным ядром, которое обеспечит коммуникацию между университетскими «Точками кипения», считает Яна Куринова, лидер региональной «Точки кипения», директор АНО «РРАПП». «Мы заинтересованы в том, чтобы жизнь в “Точках” не просто кипела, а задействовала все преимущества сети. Деятельность университетских “Точек кипения” отчасти совпадает с тем, чем сегодня занимается наше агентство, а именно – поддержкой бизнес-проектов в приоритетных для региона областях. Мы можем выступать в роли связующего звена между вузами и органами исполнительной власти, между студенческим и предпринимательским сообществом региона. Кроме того, РРАПП готово оказывать участникам “Точек” ресурсную, финансовую, консультационную поддержку», – отметила Яна Куринова.

Бизнесу необходимы инновации, чтобы быть конкурентным на мировой арене, для улучшения экономических показателей, уверен генеральный директор группы компаний «ИНПК», бизнес-лидер «Точки кипения» в Ростове-на-Дону Вадим Щербак. «Успехи в инновационной деятельности определяются в том числе наличием кооперации ученых, инженеров, менеджеров, финансистов. Среда, инфраструктура для такой кооперации создается именно в “Точке”», ­– отметил он.

По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, Ростовская область обогнала регионы по количеству «Точек кипения». «Теперь важно, чтобы регион не подвел в плане качества работы своих "Точек"», - отметил он.

Ростовская «Точка кипения» стала 83-ей в сети и шестой в регионе. Ранее были открыты три университетские «Точки» в Ростове, а также по одной в Таганроге и Новочеркасске. «Еще год назад в нашей сети было 19 “Точек кипения”. За год мы выросли в четыре раза, и пространство в Ростове-на-Дону стало уже 83 в сети. Это очень хороший темп, – отметил исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг. - В следующем году мы планируем сделать акцент на качественном развитии сети, сообщества “Точек кипения”. 2020 год станет для нас годом качественного улучшения нашей работы: годом взаимной работы “Точек”, повышения связности, проведения большего количества образовательных мероприятий, запуска сетевого акселератора, интеграции с учебными программами вузов, интеграции с компаниями НТИ».

В рамках двухдневной программы открытия «Точки» состоятся панельные дискуссии, посвященные туристическому потенциалу и экспортным перспективам региона, пройдут круглые столы, митапы, мастер-классы и семинары по различным тематикам, будут работать воркшопы и площадки для обсуждения вопросов в сферах инновационной экономики, высокотехнологичного предпринимательства, новых моделей образования и многих других. Также запланирована проектная сессия Ростовской лиги акселераторов, первое заседание клуба маркетологов Ростовской области и открытие сезона Enactus на Дону. Зарегистрироваться на все мероприятия открытия можно на информационной платформе Leader-ID.ru.

До конца года в Точке планируется провести не менее 35 мероприятий разнообразных форматов - конференции, круглые столы, форсайт-сессии, обучение, переговоры, выставки и презентации, клубы по интересам, мастер-классы.