В очередной раз Ральф Лорен нашел источник вдохновения в эпохе ар-деко и образах «Великого Гэтсби».

Как обычно в последнее время, коллекция Ralph Lauren была создана «сезон в сезон» и продемонстрирована в этом сентябре. Главными в ней стали смокинги – и это очень лореновская идея. Бренд только начал существовать, а Ральф Лорен с помощью портных и дизайнеров тщательно переконструировал, приспосабливал и модифицировал мужскую одежду сначала для своей жены Рики, потом для Дайан Китон, которая носила псевдомужские вещи в фильме «Энни Холл» Вуди Аллена, а потом и для всех нас. Атласные и бархатные приталенные жакеты в мужском стиле, но совсем не мужские по покрою — черные и открытых, ясных оттенков красного, желтого и синего. Вечерние комбинезоны с атласными лацканами или с белоснежными пластронами под галстук-бабочку — как на вечерних мужских сорочках. Беззастенчиво богатые пальто — из кашемира с люрексом, с огромными шалевыми воротниками из цветного меха, но при этом совершенно мужского покроя. И конечно же, много вечерних платьев, и в духе ревущих двадцатых, и напоминающих о предвоенных тревожных тридцатых. Все эти вещи максимально киногеничны, что вполне логично: Ральф Лорен не скрывает, что вся его деятельность вдохновлена ранней историей Голливуда и его золотыми годами. Приближаются праздники, так что и на фотографиях, и в светской хронике такие наряды будут смотреться самым выигрышным образом.

Марина Прохорова