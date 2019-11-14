Воронежский «Электросигнал» сократил объем продаж по итогам трех кварталов

Объем продаж воронежского производителя средств радиосвязи ОАО «Электросигнал» по итогам девяти месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился и составил 3,02 млрд руб. против 3,14 млрд руб. годом ранее. Согласно ежеквартальному отчету компании, чистая прибыль общества составила 182,2 млн руб., что вдвое превышает результаты деятельности по итогам аналогичного периода прошлого года (90,7 млн руб.).

«Норма чистой прибыли отражает итоговый результат деятельности организации и указывает на выгодность реализации и других операций эмитента в отчетном периоде, так как доход от продаж составил 6 коп. на 1 руб. реализации. По сравнению с предшествующим периодом значение этого показателя увеличилось, что обусловлено ростом чистой прибыли при снижении объемов реализации»,— отмечается в отчете. Рентабельность активов по итогам девяти месяцев выросла — с 2,18% в 2018-м до 2,61% в 2019 году.

Более 80% ОАО «Электросигнал» принадлежит АО «Концерн "Созвездие"» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»). Специализируется на разработке и производстве новейших средств радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов для силовых структур и общетехнического применения. Завод выпускает более 200 самостоятельных изделий. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ОАО за 2018 год — 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 111,2 млн руб.

Подробнее о том, кому раньше принадлежал контрольный пакет предприятия,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова