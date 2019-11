Сибирское драгоценное оружие дальнего боя из-под Одессы

Российские ученые изучили золотые и серебряные копья из Бородинского клада. Им удалось определить время их изготовления, опровергнуть теорию, что эти изделия сделаны в Древней Греции и подтвердить высокий уровень мастерства древних ювелиров Северного Причерноморья. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Бородинский клад был обнаружен крестьянами в начале XX века в селе Бородино Аккерманского уезда Бессарабской губернии, сейчас это Одесская область Украины. Клад в основном состоит из предметов вооружения, в том числе выполненных из драгоценных металлов. С 1923 года он хранится в Государственном историческом музее.

Особое внимание археологов привлекли три украшенных золотом серебряных копья, созданные в начале II тысячелетия до н. э. Несмотря на то что клад обнаружен в Причерноморье, раньше ученые предполагали, что копья могли быть созданы мастерами древнейшей греческой цивилизации, которая существовала на острове Крит в III–II тыс. до н. э. Такая теория была выдвинута из-за сходства украшения наконечников с изделиями, найденными на Крите и в Микенах. (Крито-Микенскую бронзовую цивилизацию открыл Генрих Шлиман 150 лет назад в Микенах и Артур Эванс 120 лет назад на Крите. На Крите эта цивилизация возникла несколько раньше и была представлена негреческим населением.)

Авторы исследования провели детальный трасологический анализ. Они тщательно изучили поверхности предметов и зафиксировали свидетельства использования копий, их литья, следы и отпечатки, связанные с украшением поверхности. Затем к исследованию подключился профессиональный ювелир, который провел серию экспериментов на золотых и серебряных листах. Он изготавливал аналогичные изделия с помощью инструментов, похожих на ювелирные орудия бронзового века. После этого авторы исследования сравнили следы на оригинальных и экспериментальных копьях. Так они смогли воссоздать полный технологический цикл производства.

Оказалось, что все три копья были созданы примерно одинаковым образом, но разными ювелирами. Люди, которые их изготовили, достигли очень высокого уровня ювелирного мастерства. Они владели литьем в двусторонних формах, многочисленными техническими приемами накладного золочения, умели наносить на серебро и золото тонкий и изысканный орнамент. Также ученые выяснили, что мастера использовали разнообразный набор ювелирных инструментов ударного и режущего типа. Они были близки по типу стержням, чеканам, пуансонам, трубочкам и ножам — орудиям, которые использовались в мастерских позднего бронзового века во II тыс. до н. э. Это подтверждает правильность принятой датировки клада. Анализ также показал, что через какое-то время после изготовления копья были снова украшены золотыми накладками. Форма самих копий Бородинского клада и стиль литого узора соответствуют традиционному оружию дальнего боя сеймо-турбинской археологической культуры, которая существовала во II тыс. до н. э. в Сибири, на Алтае и Урале, доходя до лесной зоны Восточной Европы и степей Северного Причерноморья. Поэтому, считают ученые, эти копья созданы раньше, чем появился древнегреческий ювелирный стиль «золотой вышивки». Это опровергает теорию об их происхождении с Крита.

«Проведенный нами анализ уникальных копий из Бородинского клада наглядно показывает, что древние мастера бронзового века владели многочисленными приемами металлообработки. Это исследование, однако, оставляет много вопросов о “биографии” каждого из исследованных наконечников без ответа. Мы не знаем, были ли они отлиты в одной или нескольких мастерских и где те были расположены»,— прокомментировала Наталья Шишлина, доктор исторических наук, заведующая отделом археологических памятников Государственного исторического музея (Москва).

