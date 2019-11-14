Больница Оренбурга задолжала 38 млн рублей за поставленные им медизделия

В Оренбурге главврач ГАУЗ «Городская клиническая больница № 6» привлечен к административной ответственности из-за неоплаченных им поставленных для больницы медицинских изделий (ст. 17.7 КоАП РФ) на сумму около 38 млн руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, в феврале-мае 2019 года в больницу были поставлены медицинские изделия, продовольственные товары, компьютерная техника и прочие товары. Однако заказчик своевременно их оплату не произвел.

Позже выяснилось, что руководство больницы намеренно умалчивало о долгах перед предпринимателями. Чтобы скрыть задолженность, они ежемесячно представляли в надзорный орган недостоверные сведения об отсутствии долгов по исполненным договорам. После вмешательства прокуратуры все долги были полностью погашены.

Алена Смирнова