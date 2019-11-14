Солнце заглянет в столицу

Зима не торопится в Москву: аномально теплая погода продержится в столице до конца недели. Температура не будет опускаться ниже -2 градусов ночью и +3 днем. Кроме того, в городе будет солнечно и безветренно, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В течение ближайшей недели совершенно однородная погода в центре европейской части России, причем симпатичная, хорошая погода. Ночные температуры — около нулевой отметки до конца этой недели и даже в самом начале следующей — от -2 до +2 градусов, а днем — от 3 до 6 градусов со знаком “плюс”. Много это или мало? Такой температурный фон соответствует аномалии, на четыре-пять градусов выше многолетних нормальных значений. Конечно, это вполне хороший показатель, но еще более приятно то, что править бал, в частности над Москвой, будет область высокого давления, антициклон, поэтому часто солнышко будет видно, переменная облачность и штилевая погода, безветренная. В ноябре, как правило, небо хмурое, с низкими облаками, а эта неделя выдается замечательной, солнечной, ясной»,— заявил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщали, что прошедший октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений. Рекордсменом по температуре может оказаться и весь 2019 год. Это будет зависеть от показателей ноября и декабря.

Илья Сизов