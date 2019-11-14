«Поляна» накрывает Новый год

Новогодний марафон в «Красной Поляне» продлится с 1 по 11 января. В частности, этот период в «Казино Сочи» и казино «Бумеранг» дадут бесплатные концерты звезды российской и зарубежной эстрады. Новогодние развлечения для гостей игорной зоны будут бесплатными. Также с 6 по 10 января в «Красной Поляне» состоится покерный турнир с призовым фондом 3 млн рублей.

Празднование Нового года состоится в ресторане «Брунелло», признанным лучшим премиум-рестораном Сочи по версии премии Time Out. Бренд-шефом игорной зоны Ильей Захаровым разработан эксклюзивный сет из 14 подач. Черная икра на оладьях со сливочным кремом и настоящим золотом, сашими из пяти видов рыбы, японские устрицы, карпаччо из артишоков, отборная говядина с фуагра и десертный бал. Гостей ожидает ужин в стиле современного джаза под музыку Los Angeles trio&band и хиты от кавер-группы Man Sound.

В рамках новогодней программы в игорной зоне «Красная Поляна» выступят Владимир Кузьмин*, Лолита, Эмир Кустурица, а также группы «Градусы» и «2Маши». Организаторы отмечают, что главным событием станет концерт группировки «Ленинград»*.

Об игорной зоне «Красная Поляна»

Игорная зона «Красная Поляна» является лидером игорного рынка в Российской Федерации. Сегодня игорная зона «Красная Поляна», созданная 10 августа 2016 года распоряжением Правительства РФ.

За три года игорную зону посетили свыше 1 500 000 человек из 149 стран мира. В заведениях игорной зоны «Красная Поляна» можно посетить различные шоу-программы, живые выступления музыкантов, тематические вечеринки, трансляции ведущих спортивных событий и интеллектуальные игры.

*Доступ на концерты свободный для обладателей карты гостя определенного статуса, детали по тел. 8-800-4440777.

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