Жители Новинок заявили о проведении митинга за референдум о присоединении к Нижнему Новгороду Активисты говорят, что власть их не слышит, и заявляют о готовности бороться за свои права.

Жители Новинок, выступающие против присоединения этого сельсовета к Нижнему Новгороду, заявили о намерении выйти на митинг 24 ноября, о чем они подали соответствующее заявление.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал руководитель инициативной группы Рустам Жалялотдинов, уточнивший, что целью митинга является поддержка проведения референдума о присоединении сельского поселения Новинки к Нижнему Новгороду.

По его словам, согласно данным проведенных инициативной группой опросов, против присоединения к Нижнему Новгороду около 80 процентов жителей Новинок.

Рустам Жалялотдинов заявил, что власть их не слышит и общаться с ними не хочет, поэтому жители и решили провести митинг. Собеседник «ЪFM Нижний Новгород» напомнил, что, начиная с публичных слушаний 10 октября, жители Новинок просят создать согласительную комиссию, как это сделали Москва и Московская область, когда присоединяли к столице территории Подмосковья, образовавшие Новую Москву. Благодаря работе этой комиссии, удалось согласовать все нюансы.

Руководитель инициативной группы также сказал, что им обещают, что налоги не поднимутся, льготы учителям останутся, но жители считают это только обещаниями и в них слабо верят, поэтому хотят эти обязательства закрепить на бумаге. Он также выразил намерения проводить манифестации дальше, если не начнется диалог.

Ранее члены инициативной группы заявляли о готовности отстаивать свои права всеми законными способами. Они обратились в прокуратуру Богородского района с заявлением о проверке законности проведения общественных слушаний и законности результатов этих слушаний, указав, в частности, что вопрос, по которому проводились слушания, не был вынесен на голосование.

Рустам Жалялотдинов заявлял также, что его инициативной группой собрано 3 тысячи подписей за проведение референдума о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду. Его оппоненты, ядро которых составляют обманутые дольщики жилых комплексов «Окский берег» и «Новинки Smart City», подтверждают факт сбора подписей, но ставят под сомнение объявленное число собранных подписей, говоря, что этих трех тысяч подписей не видели. Сами они сообщают, что собрали около двух тысяч подписей в поддержку решения о присоединении сельсовета к областному центру.