Абитуриенты не задались целью

Большинство вузов Удмуртии не смогли заполнить места по целевым направлениям. Эта тема обсуждалась на заседании профильной комиссии госсовета Удмуртии. Ректор УдГУ Галина Мерзлякова в своем докладе пояснила, что из 232 мест, на которые вуз мог бы зачислить учащихся по целевой программе, лишь 32 были востребованы абитуриентами. Эксперты считают, что причинами недобора послужили неготовность предприятий оказывать помощь будущим студентам и отсутствие у самих абитуриентов желания работать на местах, связанных с производством.

Ситуация с недобором студентов в вузы республики по целевым направлениям стала основной темой обсуждения на выездном заседании постоянной комиссии госсовета Удмуртии по науке, образованию,культуре, национальной и молодежной политике и спорту. Оно прошло в научной библиотеке Удмуртского госуниверситета. В нем приняли участие представители минобрнауки и минспорта республики, а также ректоры вузов, директора школ и представители муниципалитетов.

По словам руководителя совета ректоров вузов Удмуртии, ректора УдГУ Галины Мерзляковой, мест для целевиков в 2019 году было выделено больше, чем в прошлые годы.

«УдГУ мог зачислить на целевое обучение 232 человека, что в три с половиной раза больше, чем в 2018 году. По факту заявок от предприятий на подготовку специалистов, вуз получил намного меньше. Мы зачислили 32 человека, остальные бюджетные места ушли в общий конкурс»,—подчеркнула госпожа Мерзлякова.

Основной задачей программы целевого набора было восполнение кадров рабочих специальностей для промышленных производств, где наблюдаются проблемы с набором персонала. В Удмуртии упор также был сделан на подготовку квалифицированных кадров врачей и учителей.Ижевская государственная медакадемия — единственный вуз в республике, где все целевые места оказались заполненными в 2019 году.

Основной причиной недобора в оставшиеся ведущие вузы Удмуртии, ректоры называют неподготовленность предприятий к новым правилам работы с абитуриентами в ходе их обучения. С 2019 года организации должны социально обеспечивать студентов, предприятия обязаны выплачивать дополнительную стипендию и обеспечивать жильем учащихся.

Однако и со стороны самих абитуриентов не всегда есть желание идти по целевым направлениям на условия, предложенные компаниями, тем более,что эти условия сейчас стали более жесткими. Как отметила первый замминистра образования и науки Удмуртии Ирина Крохина, студент должен отработать не менее трех лет после выпуска в организации, которая предоставила ему квоту на целевое обучение.

Для исправления сложившейся ситуации эксперты предлагают активно продвигать программу с опорой на опыт других регионов. Так, председатель постоянной комиссии госсовета по науке и образованию Татьяна Ишматова указала, что необходимо выработать удобную схему распределения целевых мест в вузах. «У нас есть прогноз экономической ситуации, какие специальности буду востребованы, и здесь нужно отрабатывать по каждому направлению. Это и медработники, и педагоги, и сельское хозяйство — всем этим занимается наша республика. И если выделяются средства конкретные из федерального бюджета на целевое обучение этих кадров, нам надо просто грамотно выстроить схему распределения»,— отметила госпожа Ишматова.

Также на заседании было принято решение о разработке системы поиска и отбора учащихся в образовательных учреждениях, которые рекомендованы для заключения договоров о целевом обучении.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, на недоборе студентов сказывается в том числе то, что рабочие специальности не слишком популярны среди молодежи, даже несмотря на часто высокий уровень зарплат на производствах. «По целевому набору, к сожалению, не набирают студентов во многих городах страны. Увеличение мест для целевого приема в вузы было связано с желанием привлечь большее количество абитуриентов. Была надежда, что молодежь привлечет возможность поступить в вуз по такой программе. Но недостаточная информированность, незнание, как работает программа, для чего она нужна, сыграли свою роль»,— пояснил “Ъ-Удмуртия” Павел Сигал.

Юлия Вахрушева