Нижегородские предприниматели пожаловались губернатору на тарифы Водоканала

Действующий с 2011 года двухставочный тариф на воду снижает привлекательность Нижнего Новорода для инвесторов и подрывает конкурентоспособность нижегородского бизнеса.

Такое мнение, неоднократно высказывавшееся предпринимателями, изложил в письме, адресованном губернатору Глебу Никитину бизнес-омбудсмен Павел Солодкий. Об этом сам уполномоченный по правам предпринимателей рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород».

По словам собеседника «ЪFM НН», в соответствие с двухставочным тарифом цена кубометра воды достаточно низкая, а оплата за мощность высокая, а в результате вода для предпринимателей становится просто золотой. Павел Солодкий привел в пример гостиницу «Hampton by Hilton», в которой 176 номеров. Эта гостиница в Нижнем Новгороде платит за воду по счетчику 70 тысяч рублей в месяц и 475 тысяч рублей по мощности, это почти 550 тысяч в месяц. А такая же гостиница в Самаре, где 196 мест, плюс бассейн и сауна, в месяц платит за воду 83 тысячи рублей. Небольшое кафе в Нижнем Новгороде, которое потребляет 45 кубометров воды, платит по счетчику 837 рублей в месяц, а за мощность – 14 750 рублей. Похожее кафе в Перми, где установлен самый высокий в ПФО тариф на водоснабжение, платит 1 486 рублей, то есть в десять раз меньше.

Павел Солодкий говорит, что при такой цене воды мы не конкурентоспособны практически со всеми городами и Поволжья, и России. Он также обращает внимание на отсутствие компенсационных мер для социально ориентированного бизнеса, включая предприятия, работающие в сфере спорта и туризма. Учитывая приближающееся 800-летие Нижнего Новгорода, бизнес-омбудсмен предлагает изменить существующую систему, чтобы город стал более привлекательным для инвесторов.

Уполномоченный по правам предпринимателей сообщил, что аналогичное письмо он направил главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову.