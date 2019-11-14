MacBook Pro вернул себе дюймы

Apple представила новый флагманский ноутбук. В базовой комплектации он стоит 200 тыс. руб. Новый 16-дюймовый MacBook Pro обзавелся мощным аккумулятором и процессором Intel девятого поколения. Производитель уверяет, что девайс в два раза производительнее, чем его предшественник. Также на клавиатуру вернулась физическая кнопка Escape — раньше она была сенсорной.

Будет ли на новый MacBook Pro спрос в России? Главный редактор сайта AppleInsider.ru Ренат Гришин считает, что простому пользователю устройство за такую сумму не нужно: «Эту модель ожидали довольно давно, потому что в свое время Apple убрала из своей линейки большие ноутбуки. Сейчас они выпустили 16-дюймовую модель. Рассматривать этот вариант как домашнюю покупку абсолютно точно никто не будет, потому что дороговато и великовато. А вот для людей, которые тесно связаны с компьютерной графикой или с видеомонтажом, это как раз такой переносной инструмент. Он обладает достаточным запасом мощности для того, чтобы можно было его использовать именно как мобильную станцию для монтажа, обработки графики или звука, то есть исключительно профессиональное решение, так же, как и настольный Mac Pro, который обычные пользователи покупать не будут».

“Ъ FM” поинтересовался у бизнесменов, хотели бы они приобрести новинку:

Иосиф Пригожин, продюсер: «Мог бы, конечно, мне интересно просто все, что выходит из новых технологий. Вот еще нет в продаже в Москве новых наушников Apple, а у меня они уже есть. Я всегда стараюсь раньше всех покупать. Это такая, скажем, скорее мальчиковая история — быть первым в приобретении новых компьютеров, гаджетов. У меня все есть в этом смысле, но я больше всего, конечно, пользуюсь Apple».

Александр Малис, предприниматель: «Обидно, что вернулась физическая кнопка Escape — гаджет без нее казался чем-то из будущего, шагом в следующую технологическую эпоху. Эта кнопка — как отсылка к каким-то первым ноутбукам, появившимся много лет назад. Это довольно большое устройство, которое ты должен куда-то таскать, будешь выглядеть приблизительно как хороший графический дизайнер».

Максим Валецкий, основатель компании Mr.Doors: «Статусные вещи уходят. Я давно уже не видел кого-нибудь в своем окружении в золотых часах, хотя все могут себе это позволить. Люди уже носят и используют не то, что положено по статусу, а то, что им нравится. Показное потребление — это сегодня скорее осуждается, чем приветствуется. Тем более компьютеров это точно не касается».

15-дюймовые версии MacBook Pro продавались с 2006 года. Однако теперь такую модель купить больше не получится — ее убрали с сайта производителя.