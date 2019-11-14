ЭНЕРГИЮ ЗАРЫЛИ В ЗЕМЛЮ

«Новая Голландия» - один из самых масштабных и амбициозных в Санкт-Петербурге проектов реставрации и приспособления для современного использования федерального памятника культуры и истории. И задачей не менее важной, чем реставрация исторических заданий или креативное наполнение нового пространства, стало обеспечение объекта энергией.С этим успешно справляется компания Schneider Electric – мировой лидер в управлении энергией и промышленной автоматизации.

Хорошо забытое

Идея превращения острова Новая Голландия в «центр культуры и сотрудничества» родилась еще в 1977 году, но как-то не сложилось - а после «не сложилось» до конца 2000-х, хотя варианты регулярно появлялись. Реальные работы по реставрации, реконструкции и консервации заданий и сооружений начались с приходом компании Millhouse в 2010 году. Одним из сложнейших этапов, учитывая расположение и состояние объекта культурного наследия, стали работы по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения. В 2012 году тендер на поставку силового электротехнического оборудования и промышленной автоматики выиграла компания Schneider Electric, обладающая огромным опытом работы в России.

«История компании в нашей стране насчитывает уже более 35 лет, – рассказывает региональный директор Schneider Electric Николай Картасиди. – За эти годы она внесла значительный вклад в развитие российской экономики и промышленности, предлагая интегрированные энергоэффективные решения для самых разных проектов».

В Санкт-Петербурге компания обеспечила работоспособность таких знаковых объектов, как Государственный Эрмитаж, Константиновский дворец, Мариинский театр, Александринский театр, БДТ, «Лахта-Центр», «Газпром-арена» и «Сибур-арена», офисное здание компании JetBrains, Западный скоростной диаметр и др.

И вот – «Новая Голландия».

Инновации прежде всего

«В этом проекте основной курс был взят на инновационность, - рассказывает Николай Картасиди. – Реконструкция острова происходит поэтапно. Корпуса вводятся в эксплуатацию по одному и встраиваются в общую систему автоматизации и диспетчеризации, которую мы называем EcoStruxure – это открытая платформа, поддерживающая технологию интернет вещей. В ее основе – сбор данных с подключаемых устройств, управление этими устройствами и аналитический сервис, позволяющий оптимизировать и повышать эффективность всего объекта».

Schneider Electric – признанный лидер в переходе к цифровым технологиям в энергетике. Ее вклад в цифровизацию России, в частности, открытие совместных научно-исследовательских центров в технопарках Сколково и Иннополис, высоко оценило руководство страны, пообещав и впредь поддерживать такие проекты.

Сила из-под земли

Пожалуй, самым необычным из технических решений в «Новой Голландии» стало зарыть энергию в землю – причем не в переносном, а в буквальном смысле. Распределительная трансформаторная подстанция, обеспечивающая электричеством обитателей острова, расположена под землей – это единственный в своем роде объект в Северо-Западном регионе.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подстанция была спроектирована и изготовлена специально для нужд «Новой Голландии» - это абсолютно «штучный» товар с высочайшей степенью надежности конструкции и оборудования.

«Безопасность – одно из приоритетных направлений в обеспечении энергией объектов, которые посещает огромное количество людей, - поясняет Николай Картассиди. – Достигнуть полного контроля над энергией можно только за счет системных решений на основе самого надежного современного оборудования».

Эти решения не только надежны, но и удобны в эксплуатации. Как отмечают технические специалисты «Новой Голландии», оборудование Schneider Electric удачно скомпоновано и русифицировано, а кроме того, позволяет работать по одному протоколу передачи данных: их можно увязать в единую систему и установить дистанционный мониторинг за работой аппаратов.

Для всех и каждого

Сегодня из шести исторических зданий, расположенных на острове, завершены работы в трех корпусах: «Дом коменданта», «Бутылка», «Кузня» (открылись в 2016 и 2017). При этом в «Кузне», которая была почти полностью разрушена, работают кафе и ресторан с бальным залом, - соответственно, здание (и сценарий энергоснабжения) адаптировали под новую функцию.

Один из самых примечательных объектов – трехэтажная кольцеобразная постройка с внутренним круглым двором. Ее автор, архитектор Военного ведомства Александр Штауберт, называл свое творение «башней», но в городском фольклоре здание (в котором располагалась морская гауптвахта) получило имя «Бутылка». Говорят, именно от этого топонима произошло выражение «не лезть в бутылку». Сегодня оно могло бы поменять окраску на позитивную: первый этаж посвящен гастрономии, второй – искусству, третий – здоровью, красоте и спорту.

Чтобы таким разным по сценариям и объемам энергопотребления арендаторам было комфортно сосуществовать, пришлось вновь применить необычное решение – электроснабжение «Бутылки» выполнено с применением шинопроводных систем. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с кабельными сетями: компактность, пожаробезопасность, удобство в монтаже и обслуживании и, конечно, гибкость в подаче питания арендных площадей.

Только вперед

Такими же шинопроводными системами предполагается оборудовать и новый «Корпус 12» - здание бывших лесных складов, расположенный на пересечении набережных Крюкова и Адмиралтейского каналов. Его реставрация и приспособление для современного использования завершится в начале 2020 года. Резидентами «Корпуса 12» станут Музей современного искусства «Гараж», Цифровой дом компании «Газпром нефть», ресторан «КоКоКо» и бистро Матильды Шнуровой.

Три здания бывших складов – самые крупные объекты на острове. Их реставрация и приспособление для современного использования рассчитаны на период до 2025 года. И в оставшихся двух также будут использоваться оборудование и технические решения Schneider Electric.