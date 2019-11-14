Управленцы РЖД осуждены за мошенничество в Белгороде

Свердловский райсуд Белгорода признал виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с колесными парами троих должностных лиц РЖД, сообщили в транспортной прокуратуре Белгорода. Суд назначил бывшему начальнику вагонного ремонтного депо Белгород три года колонии общего режима, замгендиректора АО «Вагонная ремонтная компания – 3» приговорил к 2 годам и 6 месяцам колонии, а начальник сектора механизации Юго-Восточной дирекции по ремонту пути (филиал РЖД) с учетом смягчающих обстоятельств отделался штрафом в размере 500 тыс. руб. Приговор в законную силу еще не вступил, уточнили в ведомстве.

Как установил суд, в 2017-2018 годах вышеуказанные должностные лица, используя свое служебное положение, похитили 83 колесные пары, принадлежащие Центральной дирекции по ремонту пути — филиалу РЖД. Как сообщалось ранее, впоследствии осужденные продали это имущество различным коммерческим структурам с установкой в вагонном ремонтном депо «Белгород». При этом по документам списанные детали были якобы проданы на металлолом как непригодные к эксплуатации. Ущерб от преступления составил более 3,5 млн руб.

Мария Старикова