Выручка курганского «Синтеза» увеличилась на 28% по итогам девяти месяцев

В январе-сентябре 2019 года выручка курганского фармацевтического завода ОАО «Синтез» (акционерами являются АФК «Система» и АО «Нацимбио») составила 7,3 млрд руб. Это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия.

По данным финансовой отчетности за девять месяцев, чистая прибыль завода выросла на 22%, до 800 млн руб. Аптечные продажи увеличились на 63% в денежном выражении, экспорт вырос на 56%. По данным компании, лидерами продаж в странах СНГ стали инъекционные препараты пенициллинового и цефалоспоринового ряда, сиропы, назальные капли и спреи, инфузионные растворы и некоторые виды медицинских изделий. Самый быстрый рост компания показала на рынках Узбекистана и Туркменистана – 250% и 145% соответственно.