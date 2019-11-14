Оправдательный приговор экс-гендиректору ЛОТ не будет обжалован

Прокуратура отозвала апелляционное представление на оправдательный приговор бывшему генеральному директору Ленинградской областной телекомпании (ЛОТ) Андрею Мокрову, который обвинялся в мошенническом хищении почти 6 млн рублей при исполнении контракта от комитета по здравоохранению Ленобласти на изготовление социальных роликов. Об этом “Ъ-СПб” сообщил адвокат Андрея Мокрова Марк Павлов.

«Оправдательный приговор вступил в законную силу»,— сказал господин Павлов.

Как ранее писал “Ъ-СПб”, Андрей Мокров обвинялся в преступлении, якобы совершенном в конце 2014 года, когда его телекомпания выиграла аукцион на изготовление цикла передач, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, по заказу комитета здравоохранения Ленобласти. Суд установил, что запрошенная Андреем Мокровым цена на их производство и трансляцию соответствовала рыночной.

Андрей Мокров в середине 1990-х годов занимал пост председателя комитета по печати и связям с общественностью администрации Санкт-Петербурга. В разное время он работал на руководящих должностях на «Пятом канале», «ТНТ-Санкт-Петербург» и на телеканале «Санкт-Петербург». Руководителем Ленинградской областной телекомпании он стал летом 2013 года и проработал на этом посту чуть больше двух лет.

Марина Царева